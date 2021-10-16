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Ekonomideki önemli ölçüt: Faiz

16.10.2021 - 11:50
Ekonomideki önemli ölçüt: Faiz | Yatırım Sözlüğü

Faiz en basit tanımıyla, herhangi bir tutarda para borç alındığında, bu borç ödenirken gerçekleştirilen nemalandırma işlemidir.

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal faiz oranı, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise, enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Paranın miktarı ve borcun ödenme süresine bağlı olarak, faiz miktarı değişkenlik gösterir. Bazen gecikmiş doğrudan ve parasal olmayan borçlar için de faiz uygulanabilir.

Borç, alacak ve borcun vadesine göre faizler farklılık gösterir. Bankaların uyguladığı faiz çeşitlerini, mevduat faizleri, banka faizleri, devlet faizleri, kredi faizleri, tahvil ve bono faizi ve gösterge faizi olarak sayabiliriz.


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