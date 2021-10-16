Dalgalı kur nedir? | Yatırım Sözlüğü

Dalgalı kur, sabit kur sisteminin tam tersi olurken; değişken kur rejimi olarak da bilinmektedir.

Dalgalı kur, kamu tarafından müdahale edilmeyen yani döviz kurunun piyasalarda arz ve talep koşullarına göre belirlenmesidir. Dalgalı kur rejimde yerli paranın yabancı paralarla olan ilişkisi anlık olarak yeniden belirlenir.

Dalgalı kur sisteminde merkez bankasının kurlara müdahalesi ya hiç olmamakta ya da sınırlı bir şekilde olurken; kurlar arz ve talebe göre belirlendiği için belirsizlik durumu oluşabilmektedir.

Dalgalı kur sisteminin avantaları arasında ülke para biriminin gerçek değerini yansıtması ve döviz rezervi ihtiyacının azaltması, ekonomiyi dış şoklardan koruması sayılabilir.

Dezavantajları ise, kurlardaki dalgalanmaların geleceğe yönelik belirsizlikler yaratmasına bağlı olarak ticaret ve yatırımlarda gerileme, maliyet enflasyonuna neden olması ve spekülasyonlara sebep olması şeklindedir.

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