  • Bigpara
  • Haberler
  • Yatırım Sözlüğü
  • Borsanın performansı BIST 100 endeksinden sorulur
‹ Önceki Haber Zorunlu karşılık ne kadar kritik? Zorunlu karşılık ne kadar kritik? Sonraki Haber › Borsanın en değerlisi: BIST 30 endeksi Borsanın en değerlisi: BIST 30 endeksi

Borsanın performansı BIST 100 endeksinden sorulur

24.09.2021 - 16:40
Borsanın performansı BIST 100 endeksinden sorulur | Yatırım Sözlüğü

BIST 100 endeksi, borsanın genel performansını gösterirken; borsa ekonomiyle doğru orantılıdır.

BIST 100 endeksi; Borsa İstanbul'da işlem gören piyasa ve işlem hacmi açısından en büyük 100 hisse senedinin performansını ölçmek için kullanılan temel göstergedir. Yani, bu 100 şirketin hisse senedi, Borsa İstanbul’un genel performansını göstermektedir.

Borsa, ekonomiyle doğru orantılı olduğu için, ekonomi yükselişe geçtiğinde borsa da yükselişe geçer. Yükselişe geçen borsada, yatırımcılar yeni yatırımlar yapacaktır.

BIST 100 endeksinin hesaplanması, endekste bulunan hisse senetlerinin piyasaların değerine göre ağırlıklandırılması ile yapılır.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.