Borsanın performansı BIST 100 endeksinden sorulur | Yatırım Sözlüğü

BIST 100 endeksi, borsanın genel performansını gösterirken; borsa ekonomiyle doğru orantılıdır.

BIST 100 endeksi; Borsa İstanbul'da işlem gören piyasa ve işlem hacmi açısından en büyük 100 hisse senedinin performansını ölçmek için kullanılan temel göstergedir. Yani, bu 100 şirketin hisse senedi, Borsa İstanbul’un genel performansını göstermektedir.

Borsa, ekonomiyle doğru orantılı olduğu için, ekonomi yükselişe geçtiğinde borsa da yükselişe geçer. Yükselişe geçen borsada, yatırımcılar yeni yatırımlar yapacaktır.

BIST 100 endeksinin hesaplanması, endekste bulunan hisse senetlerinin piyasaların değerine göre ağırlıklandırılması ile yapılır.

Etiketler