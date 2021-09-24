Borsanın en değerlisi: BIST 30 endeksi | Yatırım Sözlüğü

BİST 30 endeksi Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli 30 şirketi gösterirken; borsacılar için önemli bir endekstir.

BİST-30 Endeksi, Borsa İstanbul’da yer alan işlem hacmi ve piyasa değeri en yüksek 30 şirketin hisse senetlerinin performanslarının ölçülmesiyle oluşan bir endekstir. BİST-30 Endeksi’nin işlem kodu: XU030’dur. BİST-30 Endeksinde bulunan hisse senetleri, BİST-50 endeksi ve BİST-100 endeksinde de bulunmaktadır.

BIST 30 endeksinde yer alacak şirketler belirlenirken, dolaşımdaki payların piyasa değerleri ile günlük ortalama işlem hacimleri büyükten küçüğe sıralanır. Bu iki sıralamada üst sıralarda yer alan hisse senetleri BIST 30 endeksine dahil edilir.

Borsa İstanbul’da işlem gören paylar, yılda 4 kez gözden geçirilir ve BIST 30 Endeksinde yer alacak hisse senetleri belirlenir. Seçim, Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları arasından yapılır.

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