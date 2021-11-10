Borsa Yatırım Fonu nedir? | Yatırım Sözlüğü

Borsa yatırım fonu, menkul kıymetler borsalarında işlem gören bir yatırım fonudur. Peki, Borsa yatırım fonlarının yatırım fonlarından farkı ve avantajları nelerdir?

Borsa Yatırım Fonu (BYF), bir endeksi baz alan ve o endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı hedefleyen yatırım fonlardır. BYF’lerin payları Borsa İstanbul pay piyasasında işlem görürken; fonun içerisindeki hisse senetleri, baz alınan endeksin içeriğinin aynen kopya edilmesi ile oluşturulur. Örneğin Borsa İstanbul (BİST) 30 endeksine yatırım yapmak isteyen yatırımcı, endeksteki payları ayrı ayrı almak yerine endekse dayalı Borsa Yatırım Fonlarına yatırım yaparak, ilgili endekse yatırım yapar ve endeksin getirisinden yararlanır.

Yatırım Fonlarında olduğu gibi Borsa Yatırım Fonları da yatırımcıların hisse senedi, bono ve diğer varlıklara ya da bu yatırım araçlarının kombinasyonuna yatırım yapmasını sağlayan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı mal varlıklarıdır. Borsa Yatırım Fonu almak isteyen yatırımcılar, hesaplarının olduğu aracı kurumların işlem platformlarından emirlerini verebilir.

Borsa Yatırım Fonlarının avantajları nelerdir?

Borsada hisse senedi gibi işlem görür ve aracı kurumlar vasıtasıyla gün içinde kolaylıkla alınıp-satılırlar.

Bir endeks, sektör veya stratejinin performansını yansıtırken; tek bir enstrüman satın alarak endeksi takip etme imkanı verir ve yatırımcıya temsil edilen sepete hızlı yatırım yaparak zamanlama imkanı sunar.

Varlık yapısı günlük olarak açıklanırken; yatırımcıya şeffaf olarak portföy yapısını takip etme imkanı sağlar.

Borsa Yatırım Fonlarının anlık olarak piyasa fiyatı oluşurken; yatırımcıya sürekli izleme imkanı sunar.

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