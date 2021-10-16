Birincil piyasa nedir? | Yatırım Sözlüğü

Birincil piyasa adından da anlaşıldığı gibi, ilk satışların yapıldığı piyasadır. Örneğin, bir hisse senedinin ilk defa piyasaya sürülmesi birincil piyasa işlemidir.

Birincil piyasa, anonim şirketler ya da devlet tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerin ilk satışının gerçekleştiği piyasalardır. Bir şirketin hisse senedinin ilk defa piyasaya sürülmesi birincil piyasa işlemi olurken, aynı şekilde devlet iç borçlanma senetlerinin ve Hazine Müsteşarlığı tarafından ihale yöntemi ile satımı da bir birincil piyasa işlemidir. Bu yatırım araçlarının, daha sonra yatırımcılar tarafından alım-satım işlemleri ise ikincil piyasalarda gerçekleşmektedir.

İhraç edilen menkul kıymetin ya da birincil piyasaların satışı genellikle kapalı olarak yapılır. Bu sebeple kamuoyunda sıkça konuşulan bir pazar değildir.

Birincil piyasada işlemler aracı kurumlarla yapılır, bu aracı kurumların başında ise yatırım bankaları gelir. Yatırım bankaları, genel olarak bir fiyat garantisi sunarak halka satış yapar.

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