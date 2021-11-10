Bileşik faiz nedir? | Yatırım Sözlüğü

Bileşik faiz, bir yatırımdan elde edilen faiz gelirinin yeni dönemde aynı faiz oranıyla yeniden yatırıma dönüştürülmesidir. Şimdi biraz daha detaylı anlatalım…

Bileşik faiz, anapara ve faiz toplamının sonraki vadede hesaba anapara olarak katılarak, yeni tutar üzerinden yeniden faiz hesaplanmasına denir. Böylelikle, ilk vade döneminden sonra faize de faiz ödenmektedir. Yani, bir yatırımcının bankada yer alan anaparasına işletilen faizin anaparaya eklendikten sonraki toplam tutardan hesaplanarak, faizlerin tekrar toplam miktara eklenmesidir.

Bileşik faiz hesaplamaları hem aylık hem de yıllık olarak yapılabilmektedir. Yatırımcının, tüm vadelerin sonunda kazandığı faiz oranı anaparaya eklenir. Dolayısıyla, yatırımcının ana parası çoğalır ve yeni faiz oranı son para miktarı üzerinden hesaplanır.

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