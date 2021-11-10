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Bankalararası para piyasası nedir?

10.11.2021 - 19:47
Bankalararası para piyasası nedir? | Yatırım Sözlüğü

Bankalararası para piyasası yani interbank, adından da anlaşıldığı üzere bankalar arasında yapılan para alışverişi anlamına gelmektedir.

Vatandaşların kendi aralarında yaptığı para alışverişi gibi bankaların da kendi aralarında bir ticareti ve para alışverişi bulunmaktadır. Bu işlemler bazen bir geceliğine bile olabilmektedir. En yalın haliyle, Bankalararası Para Piyasası (Interbank Money Market), bankalar arasında kısa vadeli fonların alınıp satıldığı piyasaya verilen addır. İnterbank piyasasında; nakit sıkıntısı yaşayan bankalar, öteki bankalardan borç alırken; bu piyasanın kuruluş amacı da tam olarak budur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyet gösteren bankalar, kendileri için belirlenen limit ve vadeler çerçevesinde Türk lirası alım-satım işlemi gerçekleştirmektedir. Bu piyasada, TCMB aracı konumu üstlenirken, alım-satımı gerçekleştiren taraflar birbirlerini bilmeden TCMB üzerinden işlemlerini yapar. Bu piyasada TCMB doğrudan faiz belirlerken, kısa vadeli faizleri yönlendirebilmekte ve son kredi yetkilisi konumunu yerine getirmektedir.

 


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