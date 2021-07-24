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Zuckerberg’in güvenlik bütçesi

24.07.2021 - 12:34
Zuckerberg’in güvenlik bütçesi | Teknoloji Haberleri

Facebook, 2019’da korumak için 20.4 milyon dolar harcadığı CEO Mark Zuckerberg için 2020’de toplam 23.4 milyon dolar harcamış. Bu rakamın içerisinde Zuckerberg yanında ailesinin korunması da yer alıyor.

Artışın arkasında patlak veren global pandeminin büyük etkisi bulunuyor. Bu arada teknoloji sektöründeki diğer isimler için harcanan bazı güvenlik bütçeleri de gündemde yer alıyor. Örneğin kısa süre önce uzaya çıkan Amazon’un eski CEO’su Jeff Bezos’un kişisel güvenliği için 1.6 milyon dolar harcadığı aktarılıyor. Facebook’un COO’su olan Sheryl Sandberg içinse 2020’de 7.6 milyon dolar harcandığı aktarılıyor.


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