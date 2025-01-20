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Zekâ Gücü Projesi’nin yeni sınıfı Elbistan’da

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#Turkcell#Zekâ Gücü Projesi#Ali Taha Koç
Zekâ Gücü Projesi’nin yeni sınıfı Elbistan’da
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 06:31

Turkcell’in Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği, özel yetenekli çocukları ve gençleri geleceğin dünyasına hazırlamayı amaçlayan ‘Zekâ Gücü’ projesinin yeni sınıfı, Kahramanmaraş Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde açıldı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zekâ Gücü Teknoloji Sınıfı’nın açılışına, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililer de katıldı.

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55 şehirde 87 sınıf Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Zekâ Gücü Teknoloji Sınıfı’nın açılışında çocukların karne heyecanını paylaşan ve onlarla sohbet eden Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi: “2016 yılında başlayan proje kapsamında, bugüne dek Türkiye’nin 55 şehrinde, 87 Zekâ Gücü sınıfını hizmete açtık. Her sene 66 binden fazla öğrenciye ulaşıyoruz. 2025’te hizmet verecek sınıflardan ilkinin açılışını yaptık. Sınıflarımızı artırmaya devam edeceğiz. Zekâ Gücü projemiz, çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten, farkındalığı yüksek bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlıyor. Özel beceri ve ilgi alanlarına göre seçilen çocuklarımızın ve gençlerimizin, yapay zekâ, robotik kodlama, akıllı ev, bulut teknolojileri ve uzay bilimleri gibi birçok alanda eğitim almalarını, aynı zamanda dijital okuryazar olmalarını ve geleceğin dünyasına hazırlanmalarını sağlıyoruz.” Turkcell Zekâ Gücü Projesi, Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından Birleşmiş Milletler’de sunulan “SDG (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) Etki Değerlendirmesi” raporunda, sosyal etki analizi alanında en iyi örnek proje olarak gösterilmişti.

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#Turkcell#Zekâ Gücü Projesi#Ali Taha Koç

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