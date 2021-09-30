Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde yüzde 1 KDV uygulanacak | Teknoloji Haberleri

Yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelik kapsamında kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek garantili olarak teslimlerinde yüzde 1 katma değer vergisi (KDV) uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapan kararla, en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek yetkili merkez ve satıcılar tarafından teslimi hizmeti (I) sayılı KDV listesine eklendi. Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararın ek (I) sayılı listesinde yer alan hizmetlere yüzde 1 oranında KDV uygulanıyor.

Bu oranın uygulanmasında, mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait beyan hesabına, bu kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecek.

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