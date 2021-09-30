  • Bigpara
  • Haberler
  • Teknoloji Haberleri
  • Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde yüzde 1 KDV uygulanacak
‹ Önceki Haber Fed Başkanı Powell’dan 'yüksek enflasyon' mesajı Fed Başkanı Powell’dan 'yüksek enflasyon' mesajı Sonraki Haber › Piyasalarda veri gündemi yoğun! Bunlar takip edilecek Piyasalarda veri gündemi yoğun! Bunlar takip edilecek

Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde yüzde 1 KDV uygulanacak

30.09.2021 - 09:22 | Son Güncelleme :
Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde yüzde 1 KDV uygulanacak | Teknoloji Haberleri

Yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelik kapsamında kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek garantili olarak teslimlerinde yüzde 1 katma değer vergisi (KDV) uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapan kararla, en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek yetkili merkez ve satıcılar tarafından teslimi hizmeti (I) sayılı KDV listesine eklendi. Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararın ek (I) sayılı listesinde yer alan hizmetlere yüzde 1 oranında KDV uygulanıyor.

Bu oranın uygulanmasında, mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait beyan hesabına, bu kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,11% Hacim : 9.686 Mio.TL Son veri saati : 15:19
Düşük 1.386 30.09.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.394
8,8770 Değişim: -0,45%
Düşük 8,8623 30.09.2021 Yüksek 8,9431
Açılış: 8,917
10,2961 Değişim: -0,58%
Düşük 10,2900 30.09.2021 Yüksek 10,3985
Açılış: 10,3557
493,51 Değişim: -0,26%
Düşük 492,35 30.09.2021 Yüksek 497,93
Açılış: 494,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.