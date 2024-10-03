×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARATeknoloji Haberleri

Yeni anlaşmayı duyuran Nvidia CEO'su Huang: Yapay zeka çiplerine olan talep çılgınca

Güncelleme Tarihi:

#Jensen Huang#Nvidia#Meta
Yeni anlaşmayı duyuran Nvidia CEOsu Huang: Yapay zeka çiplerine olan talep çılgınca
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 11:33

ABD'li yapay zeka çip üreticisi Nvidia, bilgi teknolojileri danışmanlık şirketi Accenture ile ortaklık kurdu. Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketinin ürettiği çiplere talebin çılgınca olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Nvidia CEO'su Jensen Huang, CNBC'ye verdiği röportajda, şirketlerin Çarşamba günü yaptığı duyuruya göre yapay zeka (AI) teknolojisini kullanmalarına yardımcı olmak için BT danışmanlık şirketi Accenture ile genişletilmiş ortaklık haberleriyle ilgili konuştu. Nvidia'nın yapay zeka çiplerine olan talebin "çılgınca" olduğunu söyleyen CEO Jensen Huang "Bu ortaklık, dünyadaki yapay zeka talebinin büyük bir bölümünü karşılamamızı sağlayacak. Bu, kurumsal yapay zeka adı verilen yeni bir dalganın başlangıcı." dedi.

Çarşamba günü yüzde 1,6 daha yüksek kapanan Nvidia hisseleri, yıl başından bu yana değerini katladı. Accenture hisseleri Çarşamba günü yüzde 1,2 yükseldi ve 2024'te şimdiye kadar yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı.

Anlaşmanın bir parçası olarak Accenture müşterileri, Nvidia'nın teknolojisi ile desteklenen Meta'nın Llama açık kaynaklı yapay zeka modelleri koleksiyonunu kullanacak. Accenture, Nvidia ve Meta yardımıyla özel yapay zeka çözümleri oluşturmasına yardımcı olmak üzere eğitilmiş danışmanlardan oluşan yeni bir iş grubu oluşturacak.

Haberin Devamı

Wedbush analisti Dan Ives, Nvidia'nın ortaklardan oluşan bir ekosistem kurma hamlelerini teknoloji devleri Microsoft (MSFT) ve Oracle'ın (ORCL) hamlelerine benzeterek, bunun Nvidia'nın pazardaki konumunu güçlendirmeye yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jensen Huang#Nvidia#Meta

BAKMADAN GEÇME!