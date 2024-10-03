Yeni anlaşmayı duyuran Nvidia CEO'su Huang: Yapay zeka çiplerine olan talep çılgınca

Haberin Devamı

Nvidia CEO'su Jensen Huang, CNBC'ye verdiği röportajda, şirketlerin Çarşamba günü yaptığı duyuruya göre yapay zeka (AI) teknolojisini kullanmalarına yardımcı olmak için BT danışmanlık şirketi Accenture ile genişletilmiş ortaklık haberleriyle ilgili konuştu. Nvidia'nın yapay zeka çiplerine olan talebin "çılgınca" olduğunu söyleyen CEO Jensen Huang "Bu ortaklık, dünyadaki yapay zeka talebinin büyük bir bölümünü karşılamamızı sağlayacak. Bu, kurumsal yapay zeka adı verilen yeni bir dalganın başlangıcı." dedi.

Çarşamba günü yüzde 1,6 daha yüksek kapanan Nvidia hisseleri, yıl başından bu yana değerini katladı. Accenture hisseleri Çarşamba günü yüzde 1,2 yükseldi ve 2024'te şimdiye kadar yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı.

Anlaşmanın bir parçası olarak Accenture müşterileri, Nvidia'nın teknolojisi ile desteklenen Meta'nın Llama açık kaynaklı yapay zeka modelleri koleksiyonunu kullanacak. Accenture, Nvidia ve Meta yardımıyla özel yapay zeka çözümleri oluşturmasına yardımcı olmak üzere eğitilmiş danışmanlardan oluşan yeni bir iş grubu oluşturacak.

Haberin Devamı

Wedbush analisti Dan Ives, Nvidia'nın ortaklardan oluşan bir ekosistem kurma hamlelerini teknoloji devleri Microsoft (MSFT) ve Oracle'ın (ORCL) hamlelerine benzeterek, bunun Nvidia'nın pazardaki konumunu güçlendirmeye yardımcı olabileceğini öne sürdü.