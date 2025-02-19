Yaratıcı yetenekler ödüllendirildi

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Kazanan sanatçılar; Dijital Sanatlar kategorisinde Burak Berkay Aydın, Moda kategorisinde Şeyma Arteşen, Fotoğraf kategorisinde Hasan Ürey, ve Mimari kategorisinde Metehan Uyanık oldu. Kazananlar, Laptop veya ekran kartı ödülüyle yaratıcı fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak teknolojik ekipmanların sahibi oldu.

NVIDIA Türkiye Ülke Müdürü Duygu Balıkçıoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, “İstanbul'un köklü sanat mirası ve yaratıcı ruhu, bu etkinlik için eşsiz bir ev sahibi oldu. Etkinliğimize gelen başvurular, ülkemizdeki yaratıcı gücü gözler önüne sererek hepimizi derinden etkiledi. Kazananlarımızı tebrik ediyor, teknolojinin sunduğu yeni imkanlarla sanatçılarımızın ilham verici projelerde buluşmasını ve yaratıcılıklarını daha da ileri taşımasını diliyoruz” diye konuştu.