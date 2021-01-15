WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcıları için açıklama | Teknoloji Haberleri

Dünyanın en yaygın kullanılan iletişim araçlarından biri olan WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle bir süredir tepkilerin odağında. Bu gelişmeler sonrası kullanıcılara bilgi vermek isteyen WhatsApp ekibi ise Türkiye'deki kullanıcılarına özel yeni bir açıklama yaptı.

WhatsApp bu sabah Türkiye’deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayınlayarak, Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili doğruları tekrar hatırlattı. Şirket ayrıca şu açıklamayı yaptı:

"Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz."

WhatsApp, kullanıcılarına hikaye paylaşımı üzerinden şu mesajları paylaşıyor:

- Gizliliğinizi korumaya kararlıyız.

- Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez.

- WhatsApp paylaştığınız konumu göremez.

- WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz.

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