Twitter'da ücretli dönem başladı! | Teknoloji Haberleri

Mikro blog platformu Twitter'ın paralı özelliği Blue'nun fiyatı belli oldu. Twitter'ın App Store sayfasını güncellemesi ile söz konusu özelliğin Türkiye fiyatı da ortaya çıktı.

Ücretli abonelik sistemine geçen şirketler kervanına Twitter da katılıyor. Mikro blog platformunun bir süredir üzerinde çalıştığı 'Blue' isimli servis ile ilgili yeni bilgiler geldi. Söz konusu abonelik sisteminin abonelik fiyatı, Twitter'ın App Store sayfasında yer alan bilgiler ile ortaya çıktı. Buna göre, Blue'nun ücreti ABD'de 2.99 dolar Avrupa ülkelerinde ise 2.99 euro oldu. Bu özelliğin Türkiye fiyatı ise 30.99 TL olarak açıklandı.

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Twitter Blue'yu kullanan kullanıcılarına yeni özellikler sunacak. Bunlardan en dikkat çekeni 'Tweet'i geri al' özelliği olacak. Ayrıca Blue aboneleri, bir tweet gönderdikten sonra belli bir süre içinde paylaşımlarını geri alabilecek veya düzenleyip yeniden paylaşabilecek. Bu kullanıcılara 'okuma modu' olarak adlandırılan bir flood özelliği de sunulacak.

Twitter CEO'su Jack Dorsey geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile söz konusu servis üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı. Ancak Dorsey o dönem yaptığı açıklamada bu servisin sunacağı özellikler hakkında detay vermemişti.

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