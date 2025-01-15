×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARATeknoloji Haberleri

Türkiye'de şarj istasyonu sayısı rekor düzeye çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Elektrikli Araç#Şarj İstasyonu#Big Para
Türkiyede şarj istasyonu sayısı rekor düzeye çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 12:11

Türkiye genelinde elektrikli araç sayısı 168 bine, şarj soket sayısı ise 27 bine ulaştı.

Haberin Devamı

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) aldığı bilgiye göre, Türkiye genelinde 176 lisanslı şirketin yatırımlarıyla bu alanda rekor düzeyde gelişme oldu.

Türkiye'de elektrikli araç sektöründe kısa sürede olağanüstü bir gelişim ve değişim yaşandı. Ülkede her 6 elektrikli araca 1 soket düşerken, bu oranın Avrupa Birliği rakamlarından yüksek olduğu kaydedildi.

Öte yandan yükümlülüklerini yerine getirmeyen 30 şirketin lisansı sonlandırıldı. Böylelikle, EPDK, tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı şarj hizmeti almasını sağlamak için sahada inceleme ve denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Yapılan yatırımlarla Türkiye'deki elektrikli araç sayısı son 2 yılda 6 binden 168 bine, şarj soket sayısı ise 3 binden 27 bine ulaştı.

Enerji sektörü geçen yıl gelişimini sürdürdü ve yeni yatırımlarla bu alanda daha büyük artış bekleniyor.

Haberin Devamı

En yüksek araç şarj noktası olan iller ise 7 bin 641 ile İstanbul, 3 bin 62 ile Ankara, 1527 ile Antalya, 1337 ile Bursa ve 1178 ile İzmir oldu.

Türkiye'de şarj ağının üçte birini DC (hızlı) soketler oluşturuyor ve bu da elektrikli araç kullanıcılarının daha hızlı bir şekilde araçlarını şarj etmelerine imkan tanıyor.

Bu kapsamda, ülkenin "2053 net sıfır emisyon hedefi"ne uyumlu şekilde ulaştırma sektörünün dönüşümüne katkı sağlanırken, 2030'da elektrikli araç sayısının 1 milyon 300 bin, şarj noktası sayısının 142 bin, 2035'te ise elektrikli araç sayısının 3 milyon 300 bin, şarj noktası sayısının ise 273 bin düzeyinde olması öngörülüyor.

En yüksek şarj noktasına sahip 10 şehir ise şöyle sıralandı:

Şehir Toplam Soket Sayısı AC Soket Sayısı DC Soket Sayısı
İstanbul 7.641 5.514 2.127
Ankara 3.062 2.000 1.062
Antalya 1.527 1.017 510
Bursa 1.337 788 549
İzmir 1.178 753 425
Muğla 712 449 263
Kocaeli 667 341 326
Kayseri 646 392 254
Konya 628 380 248
Balıkesir 534 211 323
Haberle ilgili daha fazlası:
#Elektrikli Araç#Şarj İstasyonu#Big Para

BAKMADAN GEÇME!