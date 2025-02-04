Türk şirkete iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası onay

Haberin Devamı

SBTi’nin doğrulama sürecinin sonunda, şirketin uzun ve kısa vadeli tüm hedef ve çalışmalarının 260 kriterde değerlendirmeye alındığı belirtildi. Hem 2030 karbon emisyonu azaltım hem de 2050 net sıfır hedeflerinin tutarlılığını ve metodolojisinin doğruluğunu onaylatan şirketin, Türkiye’den bu global onayı alabilen ilk ve dünyadaki 26. gıda perakendecisi olduğu duyuruldu.

Konu hakkında açıklama yapan Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, “SBTi’dan aldığımız onayla, iyi gelecek planımızda yer alan iklim yol haritamızdaki bilimsel temelli metodolojimizin doğruluğu, yakın ve uzak vadeli karbon net sıfır hedeflerimizin tutarlılığı ve güvenilirliği dünya normunda tescillendi. Migros, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında 2026 yılı sonuna kadar toplam enerji tüketiminin 1/3’ünü kendi güneş enerjisi santrallerinden sağlamayı amaçlıyor. Bunun için de art arda güneş enerjisi santralleri devreye almaya başladık. Migen iştirakimiz, bu yolda önemli yatırımlar yaparak aynı zamanda enerji verimliliğini de artırıyor. İklim değişikliği ile mücadele konusundaki çalışmaların somut adımlarla ilerlemesi için önce bilimsel verilere dayanarak mevcut konumuzun belirlenmesi, ölçülmesi ve doğrulanması gerekli. Geçmişte gerçekleştirdiğimiz oranlar, gelecekte yapacağımız somut çalışmaların da kanıtı. Her yıl büyüyen bir şirket olmamıza karşın, son üç yılda doğrudan karbon emisyonları azaltım hedefimizin 1/3’ünü aştık. Bilimsel verilerle 2030 yılı sonuna kadar karbon emisyonunda toplam %42 azaltım, 2050 yılına da Net Sıfır hedefleri için somut adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadelede topyekün bir etki yaratmak için iş ortaklarımızla çalışıyoruz” dedi.