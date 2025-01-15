Trump ile Nvidia'yı hangi tehlikeler bekliyor? 2025'te de hisselerin rekor yükselişi sürecek mi?

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Yapay zeka çılgınlığının başlamasının üzerinden 3 sene geçmesine karşın bu teknolojiye olan ilgi katlanarak artıyor. Bu trendden 2024 yılında en kârlı çıkan şirket şüphesiz yapay zekaya yönelik çipler üreten ABD'li Nvidia oldu. Sadece 18 ay önce, Nvidia'nın ç aylık geliri 7,5 milyar dolardan az iken şirket 2024'ün üçüncü çeyreğinde 35,1 milyar dolarlık rekor üç aylık gelir bildirdi. Bu büyüme büyük ölçüde, yapay zeka ve veri merkezi çiplerine artan taleple desteklenen, 30,8 milyar dolarlık rekor bir gelire ulaşan şirketin veri merkezi segmenti tarafından yönlendirildi.

Otonom sürüşe ilgi ve akıllı cihazlardaki gelişmeler sayesinde yapay zekaya olan ilgi sayesinde 2024 yılında çip üreticisi NVIDIA'nın hisseleri bu yıl yüzde 200'ün üzerinde arttı. Değeri 3,3 trilyon dolara ulaşan şirketin CEO'su Huang da bu yıl 79 milyar dolar kazandı. Huang'ın serveti ise 120 milyar dolara çıktı.

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FED'İN VE TRUMP'IN HAMLELERİ YÜKSELİŞİ GÖLGELEYEBİLİR

Şirket 2025 yılında da şüphesiz bu büyümeyi devam ettirmek istiyor. Bir önceki nesil Hopper çipleri ve yeni nesil Blackwell çipleri ile Nvidia'nın 2025'te de önemli bir büyüme yaşaması bekleniyor. Ancak şirketi bekleyen tehlikeler de var.

ABD merkez bankası Fed'in faiz indirimlerinde olası gecikmelere ilişkin endişeler, Joe Biden yönetiminin Çin'i hedef alarak yapay zeka çiplerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar gibi gelişmeler son haftalarda teknoloji hisselerinin rüzgarını biraz söndürdü. Piyasa ayrıca yeni ABD Başkanı Donald Trump ve destekçisi Elon Musk'ın politika planlarına odaklanmış durumda.

Günlük yatırımcılara hisse senedi alım satım ipuçları sağlayan Kore Yatırım Araştırma Enstitüsü'nün CEO'su Ahn Hyunsang, Bloomberg'e "Geçen yıl Nvidia'nın gücü çok daha güçlüydü çünkü yapay zeka çipi fikri hala taze ve hisse senetleri fırladı. Bu yıl Trump ve Musk'ın çok daha büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor." dedi.

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Nvidia CEO'su Jensen Huang

TIRMANIŞIN DURMASI İÇİN HENÜZ ERKEN AMA...

Uzmanlar Nvidia'nın yükselişinin durması için henüz çok erken olduğunu söylüyor. Şirketin hisse senedi geçen hafta gerçekleşen teknoloji fuarı CES heyecanı yatışmadan hemen önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Nvidia ile bağların anılması dünya çapındaki şirketlerin hisselerinde hala büyük sıçramalara yol açsa da, 2025 yılı itibarıyla bu şirketlerin artık kazanımlar kısa ömürlü olabiliyor. Bazı yatırımcılar Nvidia'nın halo etkisinin azalıp azalmadığını sorguluyor.

Örneğin Samsung hisseleri, Nvidia kurucusu Jensen Huang'ın Koreli firmanın bellek yongası yeteneklerine güvendiğini ifade etmesinin ardından geçen Çarşamba günü yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı. Tayvanlı şirket MediaTek'in hisseleri CES ticaret fuarı sırasında Nvidia ile birleşmeyi duyurmasının ardından neredeyse rekor seviyeye ulaştı. Ancak bu iki yükseliş de kısa ömürlü oldu ve her iki hisse de o zamandan beri yaklaşık yüzde 6 geriledi.

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Nvidia'nın kendi hissesi bile CEO Huang'ın CES sunumundan bu yana yüzde 12 düştü. Jeopolitik ve teknoloji ticaret politikası sektöre baskı yaparken, yatırımcıların dikkatini çekmek için artan rekabet şirketin diğer firmalara yönelik hisse artışlarına tehdit oluşturmaya başladı.

Fibonacci Asset Management Global Pte. CEO'su Jung In Yun, "Jensen Huang'ın yorumlarının bu yıl geçen yılki kadar güçlü olabileceğinden şüphe ediyorum" dedi. "Nvidia'nın konumu hala baskın, ancak rakipler de yükseliyor ve giderek daha fazla Nvidia dışındaki oyuncuların ne söylediğine odaklanmalıyız." dedi.

REKABET NVIDIA'YI ZORLAYACAK

Yine de Nvidia'nın diğer şirketlerin hisselerini hareket ettirme gücü hala var. Güney Koreli küçük bir şirket olan SKC'nin grup başkanının CES'te Huang ile bir toplantı yapması ile hisseler yükseldi. Küçük Güney Koreli firmanın hissesi, 2025'te hem Asya hem de gelişmekte olan piyasalar için en iyi performans gösterenlerden biri oldu.

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Meritz Securities Co. analisti Rho Wooho, "Piyasanın sevdiği şey, bir hissenin baskın bir oyuncunun tedarik zincirine dahil edilip edilemeyeceğidir" dedi. Analist, şirketin son birkaç yıldır zarar bildirmesine rağmen SKC hisselerinin yeni seviyelere taşındığını da ekledi. Bu nedenle yatırımcılar, şüphesiz bu hafta Çin ve Tayvan'ı gezerken Huang'ın yorumlarını bekleyecekler.

Aynı zamanda, yapay zeka patlaması üçüncü yılına girerken piyasa yeni kazananlar arıyor. Örneğin, Broadcom ve Marvell Technology hisseleri, çip dünyasındaki son gelişmelerle geçen ay Nvidia'nınkini geride bıraktı. Bu tür olayların devam etmesi, AI dünyasından Nvidia'nın rakiplerini çoğaltıyor. Fibonacci Asset'ten Yun, "Sadece Jensen Huang'ın sözlerini takip ederseniz, daha geniş eğilimi kaçırabilirsiniz" dedi.