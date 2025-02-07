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Toyota 140 bin aracı geri çağırıyor! İşte etkilenen modeller

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#Toyota#Geri Çağırma#Otomobil
Toyota 140 bin aracı geri çağırıyor İşte etkilenen modeller
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 13:21

140 binden fazla Toyota ve Lexus aracı geri çağrıldı. Bazı araçların arka fren hortumlarının hasar görmesi, bazı araçların da emniyet kemerlerinde hasar olabileceği şüphesi var.

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Şirketin Perşembe günü yaptığı basın açıklamasına göre 140 binden fazla Toyota ve Lexus araç Toyota tarafından geri çağrılıyor.

Toyota, geri çağırmaların Tacoma 4 tekerlekten çekişli araçlarının belirli modellerinin yanı sıra Toyota Camry ve Lexus RX araçlarını da içerdiğini söyledi.

Geri çağırmaların farklı hataları içerdiğini belirten Toyota, geri çağrılan Tacoma araçlarında "arka tekerleklerin içinde yeterince çamur ve kir birikmesi" durumunda arka fren hortumlarının hasar görebileceğini söyledi.

Geri çağrılan Camry ve Lexus RX araçların ikinci sıra orta emniyet kemerleri üretim sırasında hasar görmüş olabilir. Şirket, her iki geri çağırmadan etkilenen müşterileri Nisan 2025 başına kadar bilgilendireceğini söylüyor.

Her iki geri çağırma için de değişimler ücretsiz olarak yapılacak.

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NHTSA'nın veri tabanı, araç kimlik numarasına veya VIN'e göre geri çağırmaları aramanıza olanak tanıyor.

Geri çağırma aşağıdaki Toyota ve Lexus araçlarından bazılarını kapsıyor:

2025 MY Toyota Camry
2025 MY Lexus NX
2024 MY Lexus RX
2025 MY Lexus RX
2024 MY Toyota Tacoma
2025 MY Toyota Tacoma

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#Toyota#Geri Çağırma#Otomobil

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