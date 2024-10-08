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Togg'dan yangın açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Togg#Otomobil#Yangın
Toggdan yangın açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 14:51

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahibinin özel mülkünde park halinde yanan T10X için Togg'dan açıklama yapıldı.

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yanan T10X model araçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

X üzerinden açıklama yapan Togg, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yanan araçta can kaybı olmadığını yangının bataryadan kaynaklanmadığını ve detaylı incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.

Kullanımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir.

Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır.

 

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#Togg#Otomobil#Yangın

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