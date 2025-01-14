TikTok'un sahibi Musk mı olacak? TikTok'tan yanıt geldi

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Çin hükümeti, uygulamanın fiilen yasaklanmasını önlemek için TikTok'un ABD operasyonlarının Elon Musk tarafından satın almasını sağlayacak bir planı değerlendiriyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre acil durum planı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Çin merkezli ByteDance'ın TikTok'un ABD'deki işlerini 19 Ocak'a kadar elden çıkarmasını öngören bir yasayı onaylayıp onaylamayacağını belirlerken Çin'in araştırdığı birkaç seçenekten biri.

Anonim kaynaklara dayandırılan haberde, bu tarihten sonra üçüncü taraf internet servis sağlayıcılarının TikTok'un ülkedeki faaliyetlerini destekledikleri için cezalandırılacağı belirtildi.

Bloomberg'e göre plan kapsamında Musk hem şu anda sahibi olduğu X'i hem de TikTok'un ABD'deki işlerini denetleyecek. Bununla birlikte, Çinli hükümet yetkililerinin henüz devam edip etmeyeceğine karar vermediği belirtilen raporda, planın henüz ön hazırlık aşamasında olduğu kaydedildi. Raporda, ByteDance'ın Çin hükümetinin planlarından ve TikTok ile Musk'ın tartışmalara katılımından haberdar olup olmadığının belirsiz olduğu belirtildi.

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Habere göre, üst düzey Çinli yetkililer TikTok'un ABD'deki geleceğine ilişkin acil durum planlarını, seçilmiş Başkan Donald Trump ile çalışma konusundaki daha büyük tartışmaların bir parçası olarak tartışıyor.

TİKTOK YALANLADI

TikTok, ABD'deki faaliyetlerini Elon Musk'a satılmasına izin vermeyi düşündüğü yönündeki bir haberi "tamamen kurgu" olarak nitelendirerek yalanladı.

Firmanın yorumları, Bloomberg'in Çinli yetkililerin, ABD Yüksek Mahkemesi'nin uygulamaya yönelik bir yasağı onaylaması halinde Amerika'daki işlerinin dünyanın en zengin kişisine satılmasını görebilecek bir seçeneği değerlendirdiği yönündeki bir haberine yanıt olarak geldi.

Yüksek Mahkeme yargıçları, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini satması ya da ülkede yasakla karşılaşması için 19 Ocak'a kadar süre tanıyan bir yasa hakkında karar verecek. TikTok defalarca ABD'deki faaliyetlerini satmayacağını söyledi.

Bir TikTok sözcüsü BBC News'e yaptığı açıklamada "Saf kurgu üzerine yorum yapmamız beklenemez" dedi.