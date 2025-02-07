Tesla'dan büyük zam

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Dünyada en çok tercih edilen elektrikli otomobiller arasında yer alan Tesla, Model X otomobilinin fiyatına güçlü zam yaptı. Model X'in satış fiyatı 5 bin dolar artarak en baz modeli 79 bin 990 dolardan 84 bin 990 dolara çıkmış oldu. 94 bin 990 dolarlık fiyata sahip olan donanımlı paket ise 99 bin 990 dolara yükseldi.

MODEL S'İN DE FİYATI ARTMIŞTI

Aralık ayında ABD'de satışta olan Model S otomobillere de 5 bin dolar artış gelmişti. Kanada'da satışta olan modellere de Şubat ayı itibarıyla zam yapılmıştı.