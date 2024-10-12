×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARATeknoloji Haberleri

Tesla, Çin'de 3 milyonuncu aracını üretti

Güncelleme Tarihi:

#Tesla#Otomobil#Üretim
Tesla, Çinde 3 milyonuncu aracını üretti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 11:31

Tesla'nın Şanghay'daki fabrikasında 3 milyonuncu araç üretildi. Fabrika, 2 milyonuncu aracı Eylül 2023'te banttan indirmişti.

Haberin Devamı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin'in Şanghay şehrindeki fabrikasında 3 milyon araç üretim eşiğinin aşıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, fabrikada üretilen 3 milyonuncu aracın dün akşam banttan indirildiği duyuruldu. Aracın "Model Y" marka tam elektrikli otomobil olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ocak 2019'da hizmete giren fabrikada 1 milyon araç eşiğinin aşılmasının 30 aydan fazla sürdüğü ancak artan kapasiteyle 2 milyondan 3 milyona geçişin 13 aydan kısa sürede gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Fabrika, 2 milyonuncu aracı Eylül 2023'te banttan indirmişti.

Tesla'nın Şanghay fabrikasında üretilen otomobil sayısı, ilk 9 ayda 675 bine ulaşırken markanın global araç üretiminin yarısından fazlasını oluşturdu.

Şanghay fabrikası, şirketin ABD dışındaki en büyük üretim tesisi konumunda. Burada üretilen araçlar Çin dışında Asya Pasifik ülkeleri ve Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Haberin Devamı

Fabrikada bugüne dek üretilen 3 milyon aracın yaklaşık 1 milyonu Avrupa ve Asya-Pasifik pazarlarında satıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tesla#Otomobil#Üretim

BAKMADAN GEÇME!