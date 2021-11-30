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Teknoloji ve otomotiv devleri anlaştı

30.11.2021 - 16:23
Teknoloji ve otomotiv devleri anlaştı | Teknoloji Haberleri

Tüm dünyada çip krizi devam ederken Samsung ve Volkswagen arasında çip anlaşması yapıldı.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte başlayan yarı iletken tedariği konusundaki sıkıntılar devam ediyor. Evlere kapanma döneminde yoğun olarak teknolojik cihazlara yönenilmesi ve yarı iletken üretiminin düşmesiyle birlikte otomotiv sektöründe çip krizi başlamıştı. Çip krizi sonrasında beyaz eşyalara kadar uzandı.

Son dönemde otomobil fabrikaları çip tedariğini gerçekleştiremediği için üretim bantlarını geçici olarak durdurmaya başlamıştı.

SAMSUNG VE VOLKSWAGEN ANLAŞTI

Teknoloji devi Samsung, son yaptığı anlaşma ile dünyanın en büyük otomotiv markalarından Volkswagen ile anlaştı. Samsung, otomotiv sektörü için geliştirdiği çipleri Volkswagen'e satacak. 

Otomotiv sektöründe gelişen eğlence sistemleri ve artan elektrikli parçaların yönetimi için yüksek teknolojili çipleri üreten Samsung, talebe yönelik olarak aktif şekilde yanıt vereceğini duyurdu.

12 KAMERAYI KONTROL EDEBİLİYOR

Samsung'un yeni ürettiği işlemciler tek seferde 4 gösterimi ve 12 kamerayı kontrol edebiliyor


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