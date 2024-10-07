Suudi Arabistan'dan oyun şirketlerine yatırım hamlesi

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Kyodo News'un haberine göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) Nintendo ve diğer Japon oyun şirketlerindeki hisselerini arttırmayı düşünüyor.

Devlet varlık fonunun oyun biriminin başkan yardımcısı Prens Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, Kyodo ile yaptığı bir röportajda planı açıkladı. Japon haber ajansına verdiği demeçte PIF'in hisselerini arttırmak için acele etmediğini ve yatırımların dostane bir şekilde yapılacağını söyledi.

Kyodo'nun haberinde "dostça" ifadesiyle ne kastedildiği belirtilmedi. Kyodo, PIF'in şu anda Nintendo'nun yüzde 8,58'ine sahip olduğunu ve video oyun şirketleri Nexon, Capcom ve Koei Tecmo'da hisseleri bulunduğunu söyledi.

Nintendo Co. hisseleri, PIF'ın Japon oyun şirketlerindeki hisselerini artırmayı düşündüğünü söylemesinin ardından yüzde 3,9'a kadar yükseldi.

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Suudi hükümeti, ülkeyi küresel bir oyun endüstrisi oyuncusu haline getirmeye ve büyük ölçüde petrole dayanan bir portföyü çeşitlendirmeye hevesli. Ülkenin video oyun endüstrisi için bir sonraki merkez olma potansiyeline 38 milyar dolar yatırıyor ve Japon ve Koreli içerik sağlayıcılarına yatırım yapıyor.