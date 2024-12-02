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Stellantis İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares istifa etti

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#Stellantis#İstifa#Carlos Tavares
Stellantis İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 08:48

Dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi Stellantis bu yıl karında keskin bir düşüş yaşadı. Karlılıktaki gerileme istifa getirdi.

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Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares, dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisinin mali performansındaki keskin düşüşün ardından istifa etti.

Peugeot, Fiat ve Jeep markalarının sahibi olan Stellantis, Pazar günü yaptığı açıklamada, şirket yönetim kurulunun Tavares'in istifasını kabul ettiğini belirtirken, Tavares'in neden istifa ettiğine açıklık getirmedi.

Eylül ayı sonlarında Stellantis, görev süresi 2026 yılı başlarında sona ermesi beklenen Tavares'in halefi için bir arayış başlatmıştı.

Şirket, ABD'de artan stoklar ve Avrupa'da düşen satışlar nedeniyle bu yıl karında sert bir düşüş yaşadı.

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#Stellantis#İstifa#Carlos Tavares

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