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SpaceX'ten sonra Meta'dan da Vietnam'a yatırım

Güncelleme Tarihi:

#Meta#Vietnam#Spacex
SpaceXten sonra Metadan da Vietnama yatırım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 09:59

Facebook'un ana şirketi Meta, yeni nesil artırılmış gerçeklik başlıklarını Vietnam'da üreteceğini ve 1.000'den fazla kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi.

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Meta'nın küresel işler başkanı Nick Clegg, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen bir teknoloji konferansında yaptığı konuşmada, firmanın Güneydoğu Asya ülkesinde Quest 3S kulaklığının üretimine odaklanacağını söyledi.

"Yerel ortaklarımızla birlikte bunları Vietnam'da üreteceğiz ve bunun 1.000'in üzerinde yeni iş yaratacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Uzun zamandır giysi, ayakkabı ve mobilya üretiminin düşük maliyetli olduğu bir yer olan Komünist Vietnam, küresel tedarik zincirinde hızla yükselmeyi hedefliyor. AFP'nin haberine göre geçen hafta hükümet, Elon Musk'ın SpaceX'inin ülkeye 1,5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Vietnam, özellikle karlı çip sektöründeki yeteneklerini geliştirmeye odaklanmış durumda. Küresel tedarik zinciri şokları ve ABD'nin temel kaynaklar için Çin'e bağımlı hale gelmesine ilişkin korkular, buradaki yatırımları artırıyor.

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#Meta#Vietnam#Spacex

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