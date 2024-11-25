Sosyal medya platformlarına yaş sınırı! Yasa Meclis'ten geçebilir... Uygulamayana ceza kesilecek

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Büyük sosyal medya platformlarının savunucularından biri Pazartesi günü Avustralya Senatosu komitesine 16 yaşından küçük çocukların sitelere girişini yasaklayan yasaların bu hafta Parlamento'dan aceleyle geçirilmek yerine en azından gelecek yıla kadar ertelenmesi gerektiğini söyledi.



X, Instagram, Facebook ve TikTok dahil olmak üzere Avustralya'daki dijital endüstrinin savunucusu Digital Industry Group Inc. şirketinin genel müdürü Sunita Bose, geçen hafta Parlamento'ya sunulan ve dünyada bir ilk olan yasayla ilgili olarak Senato komitesinde yapılan tek günlük oturumda soruları yanıtladı.



Bose, Parlamentonun, yaş güvencesi teknolojilerinin hükümet tarafından yaptırılan değerlendirmesinin Haziran ayında tamamlanmasını beklemesi gerektiğini söyledi.

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Bose, “Parlamentodan bu hafta nasıl işleyeceğini bilmeden bir yasa tasarısı geçirmesi isteniyor” dedi.

YASA CEZA GETİRİYOR



Yasa, küçük yaştaki çocukların hesap sahibi olmasını önlemeye yönelik sistemik başarısızlıklar nedeniyle platformlara 50 milyon Avustralya dolarına (33 milyon dolar) kadar para cezası verilmesini öngörüyor.

YASANIN MECLİSTEN GEÇMESİ BEKLENİYOR

Yasanın büyük partilerin desteğiyle Perşembe gününe kadar Parlamento'dan geçmesi muhtemel görünüyor.

Tasarı yasalaştıktan bir yıl sonra yürürlüğe girecek ve platformlara kullanıcıların mahremiyetini de koruyacak teknolojik çözümler üzerinde çalışmaları için zaman tanıyacak.

YAŞ SINIRI 13, 8 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR KULLANABİLİYOR

Muhalefet Senatörü Ross Cadell, platformların nominal yaş sınırını 13 olarak belirlemesine rağmen 10 yaşındaki üvey oğlunun 8 yaşından itibaren Instagram, Snapchat ve YouTube hesaplarına nasıl sahip olabildiğini sordu.

Bose, “bu, sektörün iyileştirmesi gereken bir alan” şeklinde cevap verdi.



Önerilen sosyal medya yasağının bazı çocukları izole etme ve çocukları ana akım platformlardan “daha karanlık, daha az güvenli çevrimiçi alanlara” yönlendirme riski taşıdığını söyledi.