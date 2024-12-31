Son dakika haberi... Elektrikli ve haricen şarj edilebilir hibrit araçlar için yeni tebliğ! Resmi Gazete'de yayımlandı

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Yılın son gününde Resmi Gazete'de mükerrer sayıları peş peşe yayımlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın mükerrer sayıda yer alan tebliğinde değişikliğe gidildi.

Elektrikli ve haricen şarj edilebilir hibrit araçlar için yeni tebliğ yayımlandı ve eski tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

ÇİN MARKALARI HEDEF ALINDI

Son dönemde özellikle Çin üzerinden farklı markalar Türkiye'ye gelip satışlarını gerçekleştiriyordu. Bazı markalar bakım-onarım için özel servislerle anlaşıyor ve satış sonrası destek hizmeti alınamazsa vatandaşlar mağdur olabiliyordu.

BELGELER GEREKECEK

Buna göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan araçların serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannameleri tescilinde gümrük idarelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen izin belgesi aranacak. İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekecek.

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İŞTE BELGE GEREKTİREN GTİP KODLARI VE ARAÇ ÇEŞİTLERİ





TEMSİLCİ, SERVİS, ÇAĞRI MERKEZİ ŞARTLARI GETİRİLDİ

İzin Belgesi düzenlenebilmesi için ithalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımına ilişkin 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tanımlanan M, N ve T sınıfı (M sınıfı taşıt donanımlarını bulunduran L6 ve L7 sınıfı da- hil) motorlu taşıtlar için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında, L sınıfı motorlu taşıtlar için TS 11921 standardında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi, elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye'de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi, ithalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması, batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi,

koşullarının bir arada sağlanması gerekecek.

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Tip onayına tabi olmayan elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında TSE tarafından düzenlenen muafiyet/kapsam dışı yazısı gümrük idarelerince aranacak.

TARİH VERİLDİ

Tebliğ 87.03 ve 87.04 GTP'li eşya için 1/1/2025 tarihinde, diğer eşya için yayımı tarihini takip eden altmışıncı gün yürürlüğe girecek.