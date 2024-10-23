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Siber güvenlik kalkanı güçlendirilecek

Güncelleme Tarihi:

#Siber Güvenlik#Yazılım#Türkiye
Siber güvenlik kalkanı güçlendirilecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 10:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gelecek yıl 11, 2026'da 12, 2027'de 13 ulusal ve uluslararası siber güvenlik tatbikatı düzenlenmesi planlanıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin siber güvenlik kalkanının güçlendirilmesi ve bu alanda farkındalığın artırılması amacıyla gelecek yıl 11 ulusal ve uluslararası siber güvenlik tatbikatı gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, Bakanlığın siber güvenlik alanında yapacağı çalışmaların ana hatları belirlendi.

2024-2028 Stratejik Planı'ndaki hedefler ışığında şekillenen gelecek yıla ilişkin stratejik çalışmalar, elektronik haberleşme ve bilgi teknolojileri alanlarındaki her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğinin sağlanmasını öngörüyor.

Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, gerçek ve tüzel kişilerce akıllı ulaşım sistemleri kapsamında üretilen verilerin kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla veri yönetim merkezi kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, bu görevlerle ilgili uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla akıllı ulaşım sistemlerine yönelik faaliyetler kesintisiz devam edecek.

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Ulusal akıllı ulaşım sistemleri mimarisi kapsamında eklenen veya güncellenen hizmet paketi sayısının bu yıl sonuna kadar 20'ye ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl 22'ye çıkarılması öngörülen hizmet paketi sayısının, 2026'da 23, 2027'de 25 olması hedefleniyor.

SİBER MÜDAHALELER İÇİN MİLLİ ARAÇLAR ÜRETİLECEK

Ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirleme, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Eylem planlarını hazırlamak, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, kritik altyapılarla ait oldukları kurumları ve konumları belirlemek, gerekli müdahale merkezlerini kurmak, kurdurmak ve denetlenmesini sağlamak amacıyla her türlü siber müdahale aracının ve milli çözümlerin üretilmesi amaçlanıyor.

Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmalarını yürütme, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken usul ve esasları hazırlama faaliyetleri devam ediyor.

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Bu yıl sonuna kadar 11 ulusal ve uluslararası siber güvenlik tatbikatının düzenlenmesi öngörülürken gelecek yıl da 11 tatbikat düzenlenmesi planlanıyor. Söz konusu tatbikat sayısının 2026'da 12, 2027'de 13 olması hedefleniyor.

 

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#Siber Güvenlik#Yazılım#Türkiye

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