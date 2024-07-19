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Selçuk Bayraktar: Teknolojide bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez

19.07.2024 - 16:18 | Son Güncelleme :
Selçuk Bayraktar: Teknolojide bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez | Teknoloji Haberleri

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Tek işletim sistemi, tek arama motoru, 1-2 sosyal medya platformu, birkaç alışveriş sitesi. Sadece birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik altyapısının neredeyse çökmesine neden oluyor." dedi.

Siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın güncellemelerinden kaynaklanan küresel yazılım sorunu, tüm dünyayı etkiliyor.

Dünya genelinde hava yolu şirketleri ve bankalar dahil birçok sistemde teknik aksaklık yaşanıyor.
Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Tek işletim sistemi, tek arama motoru, 1-2 sosyal medya platformu, birkaç alışveriş sitesi. Sadece birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik altyapısının neredeyse çökmesine neden oluyor." ifadesini kullandı.

"YÜKSEK TEKNOLOJİ KÜRESEL DÜZEYDE TEKELLEŞTİĞİNDE, İŞTE BU KADAR KIRILGAN"

Refahı tüm dünyaya yayması umulan yüksek teknoloji ve inovasyonun, an geldiğinde dünya sistemini kilitlediğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan. Yaşadığımız siber fiziksel ağlarla örülü dünyada, teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez. İşte tam da bu nedenle, tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz."

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