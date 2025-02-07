Porsche motor gamını geliştirecek! Hibrite yöneliyor

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Alman spor otomobil üreticisi Porsche, ürün portföyünü daha fazla içten yanmalı motor ve plug-in hibrid araç içerecek şekilde elden geçirmeyi planlıyor ve bu da zaten sıkışık olan kar marjlarını daha da zorlayacak.



Stuttgart merkezli otomobil üreticisi Perşembe gecesi yaptığı açıklamada, bu yılki marjların yüzde 10 ila 12 arasında olmasının beklendiğini ve bu oranın uzun vadeli hedefi olan yüzde 20'nin oldukça altında olduğunu söyledi. Daha fazla araç geliştirme ve “batarya faaliyetlerinin” maliyetlere 800 milyon euro daha ekleyeceği belirtildi.



Gelecekteki içten yanmalı motor modellerine yönelik harcamaları artırma kararı, geçen yıl dünya çapında müşterilere yapılan teslimatların bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında düşmesi nedeniyle alındı. Düşüşler, tüketicilerin elektrikli Taycan'a ikna olmadığı Çin'deki yüzde 28'lik düşüşten kaynaklandı.



Geçtiğimiz hafta sonu şirket, finans müdürü Lutz Meschke ile Porsche'nin satış ve pazarlama müdürü Detlev von Platen'in sözleşmelerinin zamanından önce feshedilmesi konusunda görüşmeler yaptığını duyurdu.



Görüşmelere aşina olan kişilere göre bu hamle kısmen Porsche'nin elektrikli otomobillere odaklanması ve satışların düşmesiyle ilgili endişelerin bir sonucu. Ancak bu aynı zamanda Meschke ile ana şirket Volkswagen'i de yöneten CEO Oliver Blume arasındaki güç mücadelesini çözme çabası olarak öne çıktı.

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Perşembe gecesi yapılan ayrı bir açıklamada, VW'nin çoğunluk sahibi Porsche-Piëch ailesinin yatırım aracı olan Porsche SE, Porsche'deki hisselerinin daha önce açıklanan değer kaybının beklenenden iki kat daha fazla olacağını ve 2.5 milyar euro - 3.5 milyar euro aralığına ulaşacağını söyledi.



Porsche AG ve Porsche SE'nin denetim kurullarına başkanlık eden Wolfgang Porsche liderliğindeki aile, VW'de ve kendi adını taşıyan spor otomobil üreticisinde kaynayan krizden giderek daha fazla endişe duymaya başladı. Aile bu iki şirketten gelen temettülere bağımlı halde.