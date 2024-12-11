Oyun meraklıları dikkat! Dev şirket geri ödeme yapacak

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Federal Ticaret Komisyonu bu hafta yaptığı açıklamada, Fortnite yapımcısı Epic Games'ten istemedikleri satın alma işlemlerine "kandırılan" ABD'li tüketicilerin artık geri ödeme çekleri almaya başladığını söyledi.

2022'de Epic, popüler Fortnite oyununda çocukların gizliliği ve ödeme yöntemleriyle ilgili şikayetleri çözmek için toplam 520 milyon dolar ödemeyi kabul etti. FTC, video oyunu devinin, çocuklar da dahil olmak üzere Fortnite oyuncularını "tek bir düğmeye basarak" istenmeyen satın almalar yapmaları için kandırmak için aldatıcı çevrimiçi tasarım taktikleri kullandığını iddia etti.

Ajans, tüketicilerin oyunu uyku modundan uyandırmaya çalışmak kadar basit bir şey yaparken veya bir öğeyi önizlemeye çalışırken yakındaki bir düğmeye basarak ücretlendirilebileceğini söyledi. FTC ayrıca Epic'i, ücretlere itiraz eden bazı kullanıcıların satın aldıkları içeriğe erişmesini engellemekle suçladı.

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Anlaşma, 13 yaşın altındaki oyuncular hakkında kişisel bilgi toplamakla ilgili 275 milyon dolarlık para cezasının ötesinde, 245 milyon dolarlık müşteri geri ödemesini içeriyordu. Şimdi, bu geri ödemelerin ilk partisi gönderiliyor.

Pazartesi günü FTC, talepte bulunan uygun müşterilere 629'dan fazla ödeme gönderdiğini duyurdu. Bu geri ödemelerin yaklaşık yarısı, 30 gün içinde kullanılması gereken PayPal ödemeleri, geri kalanı ise 90 gün içinde nakde çevrilmesi gereken çekler oldu.