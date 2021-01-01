Oyun konsollarındaki vergi düşürüldü | Teknoloji Haberleri

Oyun konsollarında uygulanan yüzde 50 oranındaki gümrük vergisi, 1 Ocak itibarıyla yüzde 20’ye düşürüldü.

Oyun konsollarında yapılan vergi indirimi Resmi Gazete’de yayımlandı. Oyun konsollarına getirilen yüzde 50’lik gümrük vergisi eski haline yani yüzde 20’ye çekildi. Böylece oyun konsolu fiyatlarında düşüş beklentisi ortaya çıktı.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren oyun konsollarında gümrük vergisi yüzde 20 olarak uygulanacak.

PLAYSTATION 8300 LİRA SEVİYESİNDEYDİ

Oyuncuların en çok tercih ettiği markalardan olan Sony ve Microsoft cihazları yüksek fiyatlardan satışa çıkmıştı. Playstation ve Xbox Series X 8300 liradan satılıyordu. Yeni düzenleme ile teknoloji marketlerin ürün fiyatlarında güncellemeye gitmesi bekleniyor.

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