‹ Önceki Haber İstanbul'un enflasyonu açıklandı İstanbul'un enflasyonu açıklandı Sonraki Haber › TürkAkım'ın Sırbistan ayağı faaliyete geçti TürkAkım'ın Sırbistan ayağı faaliyete geçti

Oyun konsollarındaki vergi düşürüldü

01.01.2021 - 13:25
Oyun konsollarındaki vergi düşürüldü | Teknoloji Haberleri

Oyun konsollarında uygulanan yüzde 50 oranındaki gümrük vergisi, 1 Ocak itibarıyla yüzde 20’ye düşürüldü.

Oyun konsollarında yapılan vergi indirimi Resmi Gazete’de yayımlandı. Oyun konsollarına getirilen yüzde 50’lik gümrük vergisi eski haline yani yüzde 20’ye çekildi. Böylece oyun konsolu fiyatlarında düşüş beklentisi ortaya çıktı.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren oyun konsollarında gümrük vergisi yüzde 20 olarak uygulanacak.

PLAYSTATION 8300 LİRA SEVİYESİNDEYDİ

Oyuncuların en çok tercih ettiği markalardan olan Sony ve Microsoft cihazları yüksek fiyatlardan satışa çıkmıştı. Playstation ve Xbox Series X 8300 liradan satılıyordu. Yeni düzenleme ile teknoloji marketlerin ürün fiyatlarında güncellemeye gitmesi bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.477 Değişim: -0,22% Hacim : 27.808 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.470 31.12.2020 Yüksek 1.484
Açılış: 1.481
7,4299 Değişim: -0,07%
Düşük 7,4270 01.01.2021 Yüksek 7,4462
Açılış: 7,4349
9,0748 Değişim: -0,09%
Düşük 9,0560 01.01.2021 Yüksek 9,1137
Açılış: 9,0829
452,98 Değişim: -0,25%
Düşük 452,98 01.01.2021 Yüksek 454,84
Açılış: 454,13
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.