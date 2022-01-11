Oyun dünyasında dev satın alma | Teknoloji Haberleri

Take-Two, Peak Games'in sahibi Zynga'yı toplamda 12,7 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Take-Two, Zynga'yı hisse başına 9,86 dolar, toplamda 12,7 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Söz konusu teklif, Zynga hissesinin 7 Ocak 2022'deki borsa kapanış fiyatının yüzde 64 üzerinde olduğu belirtildi.

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Zynga’nın hissedarları hisse başına 3,5 dolar nakit ve her Zynga hissesi başına 6,36 dolarlık Take-Two hissesi alacak. Satın alma işleminin ilk 2 yılda 100 milyon dolarlık yıllık maliyet sinerjisi oluşturacağı öngörülüyor.

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