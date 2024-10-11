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Otomobilde devrim! Elon Musk Robotaxi'yi tanıttı

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#Robotaxi#Cybercab#Tesla
Otomobilde devrim Elon Musk Robotaxiyi tanıttı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 08:46

Tesla CEO'su Elon Musk, iki kapılı Robotaxi'yi tanıttı. Musk "Zamanın büyük çoğunluğunda arabalar hiçbir şey yapmıyor. Ama otonom olurlarsa, beş kat, belki de 10 kat daha fazla kullanılabilirler" dedi.

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Milyarder iş insanı Tesla CEO'su Elon Musk uzun zamandır beklenen Robotaxi'yi tanıttı. Sıra dışı tasarıma sahip olan Robotaxi, iki martı kanadı kapısı bulunurken direksiyon ve pedalları bulunmuyor.

Otomobilde devrim Elon Musk Robotaxiyi tanıttı

Cybercab adı verilen Robotaxi'yle sahneye çıkan ve tanıtıma başlayan Musk, üretimin 2026'da başlayacağını ve 30 bin dolardan daha ucuz fiyata aracın satılacağını söyledi.

Otomobilde devrim Elon Musk Robotaxiyi tanıttı

Musk "Zamanın büyük çoğunluğunda arabalar hiçbir şey yapmıyor. Ama otonom olurlarsa, beş kat, belki de 10 kat daha fazla kullanılabilirler. Otonom gelecek burada. Bu gece burada 50 adet tamamen otonom aracımız var. Model Y'leri ve Cybercab'i göreceksiniz. Hepsi sürücüsüz" dedi.

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Otomobilde devrim Elon Musk Robotaxiyi tanıttı

PRİZ GEREKMEDEN ŞARJ OLACAK

Cybercab zaman içinde mil başına 20 sente mal olacak, endüktif şarj cihazları kullanacak ve herhangi bir priz gerektirmeyecek. Ayrıca robot taksi oyuncularının kullandığı diğer donanımlara ihtiyaç duymadan yalnızca kameralara ve yapay zekaya güvenecekler.

Musk ayrıca Robovan adı verilen ve 20 kişiye kadar insan taşıyabilen daha büyük, sürücüsüz bir aracı sergiledi ve Tesla'nın Optimus insansı robotunu gösterdi.

Otomobilde devrim Elon Musk Robotaxiyi tanıttı

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#Robotaxi#Cybercab#Tesla

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