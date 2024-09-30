NVIDIA'ya getirilen kısıtlama ardından Çinli çip üreticilerinden ralli

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Çin'de yapay zeka gelişimini destekleyen çiplerin en büyük halka açık tasarımcısı olan Cambricon, borsada izin verilen maksimum kazancı elde etti. Şirket, Şanghay CSI 300 endeksinde en büyük kazananlar arasında yer alan bir dizi yapay zeka çip firmasına liderlik etti. Çin'in en büyük çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International da, Şanghay'da neredeyse yüzde 20 yükselirken, dişli üreticisi Naura Technology Group Co. yüz9 yükseldi.

Bloomberg'in haberine göre, Çin hükümeti şirketlere AI modelleri geliştirmek ve çalıştırmak için kullanılan Nvidia'nın H20 yongalarını satın almamalarını söyledi. Bu hamle, yerel AI çip üreticilerinin pazar payı kazanmasına yardımcı olmak ve yerel şirketleri olası ek ABD kısıtlamalarına hazırlamak için tasarlandı. Ülkenin en büyük AI işlemci üreticileri arasında Cambricon ve Huawei Technologies yer alıyor. Nvidia hisseleri Cuma günü yüzde 2 düştü.

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Pekin, bu yılın başlarında yerel elektrikli araç üreticilerine, kritik teknolojilerde kendi kendine yeterliliğe ulaşma kampanyasının bir parçası olarak, tedariklerinin daha fazlasını yerel çip üreticilerinden sağlamaları talimatını vermişti.