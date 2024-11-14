Nvidia ve Meta'dan hukuk mücadelesi

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Nvidia ve Meta bu yıl, lehlerine karar verilmediği takdirde hukuk sistemini yatırımcı davalarıyla dolduracağını iddia ettikleri iki Yüksek Mahkeme davasıyla mücadele ediyor.

Şimdiye kadar işler pek de onların istediği gibi gitmedi.

Nvidia'nın avukatları Çarşamba günü davalarını yüksek mahkemeye sundular ve ideolojik yelpazedeki yargıçların kuşkularını üzerlerine çektiler. Aynı durum geçen hafta Meta'nın avukatları için de geçerliydi.

Demokrat Başkan Barack Obama tarafından atanan Yargıç Elena Kagan, Nvidia'nın avukatı Neal Kumar Katyal'a “Bana öyle geliyor ki bizden pek de iyi olmadığımız bir tür analiz yapmamızı istiyorsunuz” dedi.

Davaların sonucu gelecekteki menkul kıymet dolandırıcılığı davacılarını zayıflatabilir ya da cesaretlendirebilir.

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Nvidia, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın yanlış beyanlarda bulunduğunu iddia ederek şirkete dava açan yatırımcıların, davalarında Huang'ın beyanları sırasında ne bildiğine dair daha özel bilgiler sunmaları gerektiğini savunuyor.

Yatırımcılar, Huang'ın 2017 ve 2018 yıllarında, şirketin çip talebini video oyun pazarına yanlış atfederek Nvidia'nın şirket içi verilerinden bilerek ayrıldığını iddia ediyor.

Yatırımcılar, o dönemde talebin aslında daha değişken olan kripto para madenciliği piyasası tarafından yönlendirildiği varsayımında bulundular. Bu hipotez, vardığı sonucu Nvidia'nın şirket belgeleri yerine kamuya açık belgelere dayandıran bir finansal analistin görüşüne dayanıyordu.

Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush'un atadığı Yüksek Mahkeme Yargıcı Samuel Alito, Nvidia'nın avukatına “Bu son derece teknik bir konu ve bir mahkemenin bunu savunma aşamasında değerlendirmeye nasıl karşı çıktığını anlamıyorum” dedi.

Yargıçlar Nvidia'ya 9. Daire Temyiz Mahkemesi'nin kararını neden bozmaları gerektiğini açıklaması için baskı yaparak, geçen hafta Meta'nın Facebook'una karşı açılan davada belirttikleri bir noktayı tekrarladılar.

Her iki davada da temyiz mahkemesi, yatırımcıların şirketlere karşı toplu menkul kıymet dolandırıcılığı davası açmalarına izin vermişti.

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Yale Hukuk Fakültesi profesörü Jonathan Macey, Facebook davasında yargıçların sorularına şaşırdığını söyledi.

“Sözlü tartışmada şaşırtıcı olan şeylerden biri, muhafazakâr Yargıç Clarence Thomas ile liberal Yargıç Sonia Sotomayor'un “çok davacı yanlısı” endişelerini dile getirmeleriydi” dedi.

Facebook ise yatırımcıların, İngiliz siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica ile ortaklığının 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini ifşa ettiğini atlayarak hissedarlarını yanılttığını iddia edememeleri gerektiğini söyledi.