Nvidia ve Meta'dan gelen açıklamalar sonrası kuantum hisseleri dalgalı

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Hafta başında Facebook ve Instagram'ı bünyesinde bulunduran Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in kuantum bilgisayarlarının yakın gelecekteki potansiyeli konusunda şüpheler dile getirmesinin ardından kuantum bilişimi şirketlerinden hem D-Wave hem de Rigetti hisseleri yüzde 25'ten fazla düştü. Quantum Computing hisseleri pazartesi günü yaklaşık yüzde 23 oranında düşerken, IonQ hissesi ise yüzde 12'den fazla geriledi.

Joe Rogan podcast'ine katılan Zuckerberg, bu teknolojinin kullanışlılığının on yıldan fazla süreceğini söyledi.

Zuckerberg, "Kuantum hesaplama konusunda gerçekten uzman değilim. Anladığım kadarıyla bu, çok kullanışlı bir paradigma olmaktan hâlâ çok uzak." dedi.

Ancak dün kuantum hisseleri yeniden yükseldi. Rigetti Computing hissesi yüzde 30 artarken, Quantum Computing ve D-Wave Quantum hisseleri sırasıyla yaklaşık yüzde 17 ve yüzde 15 arttı. IonQ hisseleri yaklaşık yüzde 2 arttı. Gün sonuna doğru bazı hisseler dalgalı seyir izledi.

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NVIDIA CEO'SU HUANG: EN AZ 20 YIL GEREKLİ

Geçtiğimiz hafta hisse senetleri, yapay zeka odaklı çip üreticisi Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın da yararlı kuantum bilgisayarlarının onlarca yıl uzakta olduğu yönündeki benzer düşüncelerini paylaşmasının ardından düşüşe geçmişti .

Huang, Nvidia'nın Tüketici Elektroniği Fuarı'ndaki (CES) finansal analist günü sırasında, "Çok kullanışlı kuantum bilgisayarları için 15 yıl deseydiniz, bu muhtemelen erken olurdu. 30 deseydiniz, muhtemelen geç olurdu. Ama 20'yi seçseydiniz, sanırım çoğumuz buna inanırdık." dedi.

Kuantum bilgisayarları oldukça hassas olmasıyla biliniyor

Huang, yapay zeka patlamasında önemli bir oyuncu olan çip üreticisinin, geleneksel bilgisayarların binlerce yılda çözebileceği sorunları hızla çözebilecek kuantum bilgisayarların geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Huang'ın yorumlarının hisse senetlerini düşürmesinin ardından, D-Wave CEO'su Alan Baratz, Quartz ile paylaştığı bir açıklamada, Nvidia CEO'sunun "uantum konusunda yanlış anladığını söyledi.

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Baratz "Diğer kuantum şirketleri hakkında haklı olabilir ama D-Wave hakkında tamamen yanılıyor. Kuantum bilgisayarı inşa etmenin birden fazla yaklaşımı var. D-Wave farklı bir yaklaşım benimsedi ve bu da bugün ticari olmamızı ve muhtemelen diğer kuantum hesaplama şirketlerinden yıllar önde olmamızı sağladı." dedi.

KUANTUM BİLGİSAYARLARI NASIL ÇALIŞIYOR?

Normal bilgisayarlarda tüm veriler işlem yapılırken elektronlar sayesinde temelde sıfırlar veya birlerden oluşan 'bit'lere dönüştürülüyor. Kuantum bilgisayarlarda ise elektronlardan çok daha küçük atom altı parçacıklarla "qubitler" oluşturularak veriler işleniyor.

Kuantum bilgisayarları, standart bilgisayarların binlerce yılda çözebileceği bir görevi birkaç dakikada yerine getirebiliyor. Bu görevler arasında yeni ilaçlar keşfetmek, hava durumu tahmini yapmak veya hassas verileri korumak için kullanılan şifrelemeyi kırmak yer alabiliyor. Normal bilgisayarlar bir birim zamanda bir işlem yaparken kuantum bilgisayarları birden fazla işlem yapabiliyor.

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Ancak günümüzde kuantum bilgisayarları çok hassas. Havada uçuşan parçacıkları bile qubitlerin hata yapmasına neden olabiliyor. Bu yüzden bu bilgisayarlar henüz verimli çalışamıyor. Uzmanlar dış etmenlerden etkilenmeyen sorunsuz çalışan bir kuantum bilgisayarı için en az 10-15 yıl gerektiğini her seferinde dile getiriyorlar.