Nvidia otonom sürüşte lider olmak istiyor

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Nvidia, araştırma yeteneklerini geliştirmek ve yeni otonom sürüş teknolojilerine odaklanmak için bu yıl Çin'de yüzlerce personel istihdam etti. Faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olan kişiler, dünyanın en değerli ikinci şirketinin 2024 yılı başında yaklaşık 3 bin olan çalışan sayısını yıl sonunda yaklaşık 4 bine çıkaracağını söyledi.



Bu genişlemenin önemli bir parçası olarak Nvidia, Pekin'de otonom sürüş üzerinde çalışan araştırmacılardan oluşan bir ekibi güçlendirmek için yaklaşık 200 kişiyi bünyesine kattı. Bir kişi, ABD'li şirketin satış sonrası hizmet ve ağ yazılımı geliştirme ekiplerini de genişlettiğini söyledi.



Santa Clara, Kaliforniya merkezli Nvidia, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebi karşılamak için küresel çapta personel sayısını artırıyor. Nvidia'nın en gelişmiş yarı iletkenlerini orada satmasını engelleyen ABD ticaret kısıtlamalarına tabi olan Çin, yine de Eylül çeyreğinde 5,4 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Ülke, ABD'li çip tasarımcısı için önemli bir pazar ve bir araştırma merkezi olmaya devam ediyor.

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Nvidia Pekin ile iyi ilişkilerini sürdürmeye çalışsa da, yerel antitröst düzenleyicisi bu hafta Nvidia'nın 2020'de Mellanox'u devralmasına ilişkin bir soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma, İcra Kurulu Başkanı Jensen Huang'ın Hong Kong'a yaptığı bir gezi sırasında Çin'in teknolojiye katkılarını vurgulamasından sadece birkaç hafta sonra başladı. Şirket temsilcileri yorum yapmayı reddetti.

Para cezasına ya da telafi edici önlemler talep edilmesine yol açabilecek olan soruşturma, büyüyen ABD-Çin ticaret anlaşmazlığının bir parçası olarak görülüyor. ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Çin'den gelen mallara daha fazla gümrük vergisi uygulamakla tehdit ederken, Pekin de önemli malzemelere ihracat yasağı getirdiğini açıkladı.

Pekin'in yerli elektrikli araç üreticilerine verdiği destek, ona öncü elektrikli araç teknolojilerinde lider bir konum kazandırdı ve yeni nesil bağlantılı otomobiller için fiyatların düşmesine yardımcı oldu. Nvidia on yılı aşkın bir süredir sürüş otomasyonu ve yapay zeka yazılımı geliştiriyor, ancak çabaları henüz meyve vermedi. Şirketin Çin merkezli araştırmacıları, ürünlerini geliştirmek için bu tür teknolojileri arayan yerel otomobil üreticileriyle çalışmak için iyi bir konuma sahip olacaklar.

Şirketten yapılan açıklamada, Şubat ayı itibariyle Nvidia'nın 36 ülkede 29 bin 600 çalışanı olduğu belirtildi. Çin'de, son birkaç yıl içinde Pekin'de 600'e yakın çalışanı olacak şekilde genişledi ve yakın zamanda Zhongguancun teknoloji merkezinde yeni bir ofis açtı.