MÜSİAD'dan "Siber Güç Türkiye 2024" zirvesi

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MÜSİAD'ın yarın düzenleyeceği "Siber Güç Türkiye 2024" zirvesinde, Türkiye'nin dijital savunmadaki dönüşüm stratejisi ele alınacak.

Taha Çiftci, zirve öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlaması ve CrowdStrike ve Microsoft'un işbirliği yaptığı güvenlik güncellemesi sorunu gibi olayların siber güvenliği çok önemli hale getirdiğini söyledi.

Daha önce MÜSİAD olarak "Yerli Yazılım ve Siber Güç Türkiye" çalıştayını yaptıklarını hatırlatan Çiftci, "Burada alanında uzman akademisyenlerimizle, özel sektör temsilcilerimizle ve sektörün uzmanlarıyla birlikte 4 ayrı alanda birlikte çalıştay icra ettik. Bu çalıştayda Türkiye'nin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileriyle alakalı çalışmalar planladık. Sonra Türkiye'de girişimcilik sorununun olmadığı, ürünleşme ve markalaşma noktasında daha iyi destek sağlamamız noktasında bir karar çıktı. Bunun üzerine Girişimcilik, Ürünleşme ve Markalaşma Zirvesi'ni icra ettik. Son olarak da şimdi yapacağımız çalışma olan Siber Güç Türkiye Zirvesi ise yatırımcı ve girişimci buluşması olacak." şeklinde konuştu.

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Zirvede 2 önemli konu olacağına işaret eden Çiftci, "Bunlardan birincisi Dijital Dünyanın Savunma Hattı. İkincisi ise Yapay Zeka Savaşları'nı icra edeceğiz. Girişimcilerle yatırımcıları buluşturacağımız ve şirketlerimizi globale açacağımız bir model üreteceğiz. Siber güvenlik firmalarımızı destekleyeceğiz. 18 tane girişimcimize bedelsiz stant tahsis edeceğimiz alanlarımız olacak." dedi.

Taha Çiftci yapay zekanın önemine ilişkin olarak da "Nasıl kara, deniz ve hava sınırlarımız önemliyse siber sınırlarımız daha çok önem arz etmeye başladı. Yapay zeka konusu da siber güvenlikle birleştiği zaman çok daha önem arz etmeye başlayacak. Burada veri çok önemli. Bir yapay zekayı modellemeniz için veriye hakim olmanız lazım. Bu veriye hakim olup bu gücü siber güvenlik yani siber taarruz ve siber saldırılarla birleştirdiğiniz zaman çok büyük etki oluşturacak." ifadelerini kullandı.