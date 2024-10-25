Microsoft'un 69 milyar dolarlık kumarı! Black Ops 6 piyasaya çıktı

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Birinci şahıs nişan alma türü oyunların belki de en ünlü serisi olarak kabul edilen Call of Duty'nin yeni oyunu Black Ops 6 cuma sabahı piyasaya sürüldü. Oyun Microsoft'un sahibi olduğu Xbox ve Sony'nin PS5 gibi konsollar ile PC oyun servisleri Steam gibi platformlarda oyun severler ile buluştu. Türkiye saati ile Xbox'ta 00:00'da erişime açılan oyun, PC platformlarına saba 08:00'de geldi.

Teknoloji devi Microsoft bilindiği üzere Call of Duty'nin yapımcısı Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almıştı. Bu birleşme oyun dünyasındaki en büyük satın alma olarak tarihe geçmişti.

Bu büyük harcama ABD'li şirketin oyun dünyası için planının bir parçası. Microsoft, oyunlarını online olarak sunduğu Game Pass uygulamasını, film ve dizi servis sağlayıcları Disney + ve Amazon Prime gibi bir platforma çevirmek istiyor. Hali hazırda kullanıcılarından Game Pass üyeliği için aylık ücret alan ve belli oyunları sunan Microsoft, bütün oyun dünyasını bu platforma taşıyarak, abonelik karşılığı oyun sunma hizmetini genişletmeyi amaçlıyor.

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Microsoft'un bu oyun dünyasını bulut teknolojisine entegre edip online abonelik sistemini yaygınlaştırma planı bir kumar olarak görülüyor. Zira bazı uzmanlar bulut teknolojisinin sanılan kadar gelişmediğini e bazı oyunların buna hazır olmadığı görüşünde.

Black Ops 6 hali hazırda Game Pass üyelerine ücretsiz sunuldu. Ancak yine de bazı durumlar için (Battle Pass üyeliği) belli bir miktar oyun içi harcama yapmak gerekiyor. Ayrıca Game Pass üyesi olmayanlara da Microsoft oyunu belli bir ücret karşılığı satıyor veya aylık kiralıyor.

EFSANE HARİTALAR GERİ DÖNDÜ

Black Ops 6, 90'ların başında Körfez Savaşı sırasında geçen bir hikayeye sahip. Oyunun yeni sürümü ise 'Zombiler modu' ve 16 yepyeni çok oyunculu harita ile başlıyor ve orijinal Nuketown haritası da bu oyunla geri dönüyor. Oyunun ücretsiz oynanabilen 'Battlezone modu' olan Warzone , Kasım ortasında Black Ops 6 ile entegre olacak. Warzone'a yepyeni bir Resurgence haritası ve tüm Black Ops 6 silahları ve heyecan verici "Omnimovement" sistemi eklenecek.