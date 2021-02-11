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Microsoft'tan 51 milyar dolarlık satın alma girişimi

11.02.2021 - 16:20
Microsoft'tan 51 milyar dolarlık satın alma girişimi | Teknoloji Haberleri

Microsoft’un, Pinterest'i 51 milyar dolara satın alma girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Financial Times Gazetesi'nin haberinde Microsoft’un önceki haftalarda 450 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan görsel paylaşım ağırlıklı sosyal medya platformu "Pinterest"i satın almak için müzakereler yürüttüğü ileri sürüldü.

Halihazırda müzakerelerin sonuçlanmadığı belirtilen haberde, satın alma işlemi için öngörülen tutarın 51 milyar dolar olduğuna işaret edildi.

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Pinterest daha önce yaptığı bir açıklamada 2020’de kullanıcı sayısının 100 milyon arttığını belirtmişti. Pinterest’in bağımsız bir şirket olarak kalmak istediği basına yansımıştı.

Microsoft, sosyal medya platformlarından Linkedin’i 2016’da 26,2 milyar dolara satın almıştı.


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