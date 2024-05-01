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Microsoft'tan 10 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı

01.05.2024 - 17:25 | Son Güncelleme :
Microsoft'tan 10 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı | Teknoloji Haberleri

ABD'li teknoloji devi, yapay zeka veri merkezlerine yenilenebilir enerji sağlamak üzere 10 milyar dolarlık yatırım yapıyor.

Microsoft ile Kanadalı yeşil teknolojilere yatırım yapan bir şirket olan Brookfield Asset Management, yapay zeka ve veri merkezlerine enerji sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji üretmek için 10 milyar dolardan fazla yatırım yapmak üzere bir anlaşma imzalandı.

CNBC'de yer alan habere göre Brookfield, anlaşma kapsamında Microsoft’a 2026 ile 2030 yılları arasında ABD ve Avrupa’da Microsoft'un tesislerine 10,5 gigawatt yenilenebilir enerji sağlayacak. Şirketler, anlaşmayı iki kurumsal ortak arasında imzalanan en büyük tek elektrik alım anlaşması olarak nitelendirdi. Anlaşma ile rüzgar, güneş ve karbon salınımına yol açmayan yeni teknolojilerle elektrik üretilecek. Microsoft, 2030 yılına kadar elektriğinin yüzde 100′ünün sıfır karbonlu enerji satın alımıyla karşılanacağını taahhüt etti.

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Şirketler, anlaşmanın kapsamının ABD ve Avrupa’nın yanı sıra Asya, Latin Amerika ve Hindistan’daki ek enerji kapasitesini de içerecek şekilde genişletilebileceğini söyledi.


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