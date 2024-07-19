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Microsoft 365 çöktü... Bankacılık işlemleri, uçuşlar ve televizyon yayınlarında büyük aksamalar yaşanıyor... THY'den açıklama

19.07.2024 - 11:42 | Son Güncelleme :
Microsoft 365 çöktü... Bankacılık işlemleri, uçuşlar ve televizyon yayınlarında büyük aksamalar yaşanıyor... THY'den açıklama | Teknoloji Haberleri

Microsoft 365 programında dünya genelinde yaşanan sorun nedeniyle birçok ülkede uçuşlar aksıyor. Havayolu şirketleri bilet rezervasyon işlemlerini gerçekleştiremiyor. Bankacılık işlemleri de sekteye uğrarken ünlü TV kanalları yayın yapamıyor. Türk Hava Yolları'ndan da arıza nedeniyle açıklama geldi.

Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsası'nda, Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle teknik aksaklık yaşandığı bildirildi.

Siber güvenlik devi CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor.

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CrowdStrike, dünya çapında yaşanan teknik aksaklıklara neden olan sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara sorunun çözümü için "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurdu.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'tan yapılan açıklamada, Microsoft 365 sistemindeki çeşitli uygulamaları etkileyen teknik sorunun araştırıldığı kaydedildi.

ABD merkezli hava yolu şirketi Frontiers tarafından yapılan yazılı açıklamada da şirketin sistemlerinde Microsoft kaynaklı teknik sorunların yaşandığı ve diğer şirketlerin de bu sorundan etkilendiği belirtilerek, sistemlerin kademeli bir şekilde tekrar normale döndürülmeye başlandığı bildirildi.

Londra Borsası'nın (LSEG) açıklamasına göre, LSEG'in haber ve veri platformunda, dünya çapında kullanıcı erişimini etkileyen bir kesinti yaşandı.

Asya ticaret seansı sırasında LSEG, haberlerin platformda yayınlanması engelleyen küresel bir teknik sorunla karşılaştı.

Sky News Yönetim Kurulu Başkanı David Rhodes de sosyal medya sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sky News, bu sabah canlı yayın yapamadı ve şu anda izleyicilere kesintiden dolayı özürlerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, basına yansıyan haberlerde, ABD'deki çok sayıdaki havalimanının yanı sıra Almanya, İspanya ve Avustralya'daki havalimanlarında yaşanan teknik aksaklıklardan ötürü çok sayıda uçuşun yapılamadığı bildirildi.

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Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu. Alınan bilgiye göre, Berlin varışlı halihazırdaki uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendiriliyor.

Avustralya'nın çeşitli eyaletlerinde de bankalar ve havacılık sistemlerinin de dahil olduğu kurum ve kuruluşların işletim sistemlerini etkileyen bir kesinti ortaya çıktığı belirtildi.

THY'DEN AÇIKLAMA 

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Üstün, konuya ilişkin en kısa sürede bilgi vereceklerini kaydetti.

OPERASYONLAR NORMAL SEYRİNE DÖNMEKTE 

THY Basın Müşaviri Üstün, yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.


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