Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması | Teknoloji Haberleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararının yarınki toplantıda ele alınacağını duyurdu.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

Ülkemizde son günlerde basına da yansıyan çeşitli haberlerden; Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.01.2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

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