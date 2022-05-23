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Kamuflajlı Togg testte yakalandı

23.05.2022 - 08:44 | Son Güncelleme :
Kamuflajlı Togg testte yakalandı | Teknoloji Haberleri

Yerli otomobil Togg Almanya’daki yol testleri sırasında bir medya sitesi tarafından görüntülendi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Togg C-SUV’a ait “casus fotoğrafları” paylaşan INSIDEEVs isimli internet sitesi, aracın 2019 yılında gösterilen ilk haline kıyasla özellikle arka bölümünde değişiklikler olduğunu kaydetti. Togg’un arka bölümündeki çıkıntının hatırı sayılır derecede azaltıldığı belirtilirken, arka camın da yine konsepte göre daha dikey bir şekilde konumlandığı ifade edildi. Öte yandan, yayınlanan fotoğraflarda ön ve arka far tasarımlarında da farklılıklar yapıldığı göze çarpıyor.

Togg’un Gemlik’teki üretim tesislerinin açılışı 29 Ekim’de yapılacakken, banttan inecek ilk modellerin ise Mart 2023’ten itibaren yollarda olması bekleniyor. Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, son açıklamasında, “Togg’u 2023 yılının mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız. Hızlıca üretimimizi artırarak yollarda Togg’ları görmemizi sağlayacağız. Henüz talep toplamaya başlamadık. Bunun için biraz daha vakit var. Bu konuyu yılın ikinci yarısında değerlendirebiliriz” demişti.


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