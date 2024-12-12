iPhone sahipleri dikkat! ChatGPT geliyor

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Apple, en son Apple Intelligence güncellemesinin bir parçası olarak ChatGPT'yi nihayet iPhone, iPad ve Mac'e getiriyor. Bugün iOS 18.2, iPadOS 18.2 ve macOS 15.2 ile kullanıma sunulan yazılım, Apple'ın iPhone 16'nın Kamera Kontrolü için görsel zeka özelliğini ve Image Playground ve Genmoji adlı görüntü oluşturma teknolojilerini de beraberinde getiriyor.

Önümüzdeki birkaç ay içinde Apple'ın ürün yelpazesinde yapay zeka ile ilgili bir dizi iyileştirme yapılması beklenen ikinci güncelleme olan yazılım, Apple Intelligence için en çok beklenen yapay zeka özelliklerinden bazılarını sunuyor.

Apple hisseleri haber üzerine yüzde 1'den daha az bir artış gösterdi.

Apple, bildirim özetleri ve yazma araçları ile birlikte ilk Apple Intelligence özelliklerini Ekim ayında kullanıma sunmuştu. Apple, akıllı telefon büyümesi yavaşlamaya devam ederken iPhone satışlarının artmasına yardımcı olmak için Apple Intelligence'a güveniyor. Ancak şu ana kadar, güncellemenin kendisinin kullanıcıları cihazlarını bir an önce yükseltmeye ittiğine dair çok az kanıt var.

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ChatGPT'nin iPhone'a eklenmesi, Apple'ın güçlü yapay zeka yeteneklerini çeşitli cihazlarına yayma arayışında önemli bir adım. Güncellemeyle birlikte, üretici yapay zeka sohbet robotu Siri, yazma araçları ve görsel arama tabanlı görsel zeka aracılığıyla kullanılabilecek.

Apple, kullanıcılar ChatGPT hesaplarında oturum açmayı tercih etmedikleri sürece kullanıcı verilerini ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI ile paylaşmadığını söylüyor. Bu durumda OpenAI'nin veri işleme koşulları geçerli olacak. ChatGPT'ye her eriştiğinizde Apple, botu gerçekten kullanmak istediğinize dair onay isteyecek.

Bu arada şirketin görsel zekası, kullanıcıların iPhone'un kamerasını kullanarak gerçek dünyadaki nesneleri aramasına olanak tanıyor. Telefonunuzu bir restorana, satın almak istediğiniz bir giysiye ya da özetlemek istediğiniz bir belgeye doğrulttuğunuzda gerisini görsel zeka halledecek. Konunuzla ilgili ayrıntılı sorular sormak için ChatGPT'yi kullanarak veya Google Arama aracılığıyla görsel zeka ile arama yapmayı seçebilirsiniz.

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Ne yazık ki, görsel zeka yalnızca iPhone 16 serisinde mevcut çünkü bu cihazlar Apple'ın özel Kamera Kontrol düğmesiyle donatılmış tek cihaz. Aslında, Apple Intelligence daha geniş anlamda yalnızca iPhone 16 serisi veya şirketin iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max cihazları aracılığıyla kullanılabiliyor.

Apple bunun nedeninin iPhone 15 Pro ve iPhone 16'nın yerleşik yapay zeka işlemlerini gerçekleştirebilecek kadar güçlü çiplere sahip tek telefonlar olması olduğunu belirtiyor.

Apple'ın Image Playground ve Genmoji özellikleri, yardımcı arama araçlarından ziyade doğal dil kullanarak eğlenceli ve tuhaf görseller yaratmayı amaçlıyor. Hizmetlerden ateş çemberinden atlayan bir köpek görüntüsü oluşturmalarını isteyebilir ya da çektiğiniz bir selfieyi alıp uygulamalara spor yaparken çekilmiş bir fotoğrafınızı oluşturmalarını söyleyebilirsiniz.