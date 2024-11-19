iPhone 16 yasaklanmıştı... Apple kesenin ağzını açtı! 10 kat daha fazla yatırım teklif edildi

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Apple, Endonezya'ya yatırım yapma teklifini neredeyse on kat arttırdı. ABD'li teknoloji devi böylece Endonezya hükümetini iPhone 16'ya yönelik satış yasağını kaldırmaya ikna etmeye çalışıyor.



İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Apple'ın Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisine iki yıl içinde yaklaşık 100 milyon dolar yatırım yapmasını sağlayacağını söyledi.



Bloomberg News'in daha önce bildirdiğine göre, Apple'ın yaklaşık 10 milyon dolarlık önceki yatırım planı, şirketin Jakarta'nın güneydoğusunda bulunan Bandung şehrinde aksesuar ve bileşen üreten bir fabrikaya yatırım yapmasını içeriyordu.



Apple'ın artırılmış teklifini sunmasının ardından, geçtiğimiz ay iPhone 16'nın satışına izin veren izni engelleyen Endonezya Sanayi Bakanlığı'nın, teknoloji devinin yatırım planlarını değiştirerek ülkedeki akıllı telefonları için araştırma ve geliştirmeye daha fazla odaklanmasını talep ettiği belirtildi. Sanayi Bakanlığı, Apple'ın yeni önerisi hakkında henüz nihai bir karar vermedi.

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Apple'ın ilk teklifinin ardından bakanlık üst düzey şirket yöneticilerini Bakan Agus Gumiwang Kartasasmita ile görüşmeye çağırdı. Ancak Cakarta'ya uçtuktan sonra Apple'ın üst düzey yöneticilerine bakanın müsait olmadığı ve bunun yerine bakanlığın genel müdürü ile görüşmeleri gerektiği söylendi.

IPHONE 16 SATIŞLARI ENGELLENMİŞTİ



Apple'ın yeni yatırım teklifi, Sanayi Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay ABD'li şirketin yerel biriminin akıllı telefon ve tabletler için %40 yerli içerik şartını yerine getirmediği gerekçesiyle iPhone 16'nın satışını engellemesinin ardından geldi.



Endonezya hükümetine göre Apple, geliştirici akademileri aracılığıyla ülkeye yalnızca 1,5 trilyon rupiah (95 milyon dolar) yatırım yaptı ve 1,7 trilyon rupiahlık taahhüdün altında kaldı. Güneydoğu Asya ülkesi, benzer bir yatırım eksikliği nedeniyle Alphabet Inc. şirketinin Google Pixel telefonlarının satışını da yasakladı.

ENDONEZYA'NIN SERT TAKTİKLERİ VAR

iPhone 16 yasağı, yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto hükümetinin yerli sanayiyi canlandırmak için uluslararası firmalara yerel üretimi arttırmaları yönünde uyguladığı baskının bir örneği oldu.



Endonezya, perakende sektörünü ucuz Çin malı ürünlerden korumak için geçen yıl ByteDance Ltd'nin TikTok'unu engelleyen eski Devlet Başkanı Joko Widodo yönetiminde de bu tür taktiklere başvurmuştu. Bu durum, son derece popüler video uygulamasının, Endonezyalı GoTo Group'un e-ticaret kolu Tokopedia ile ortak bir girişime 1,5 milyar dolar yatırım yapmasına yol açtı.

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278 MİLYON KİŞİYE HİTAP EDECEK



Apple, ülkeye yatırım yapmayı teklif ederek Endonezya'nın yarısından fazlası 44 yaşın altında ve teknoloji meraklısı olan 278 milyon tüketicisine sınırsız erişim sağlamaya çalışıyor.

Apple'ın önerdiği yatırımın hangi şirketlere gideceği belli değil. Apple genellikle çeşitli ülkelerdeki Foxconn gibi montaj veya bileşen ortaklarını destekliyor ve bunlar da iPhone ve iPad'leri için hayati parçaların üretilmesine veya tedarik edilmesine yardımcı oluyor.