iPhone 16 satışına engel! Sebebi: Yatırım yapılmaması

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Endonezya, Apple Inc. şirketinin en yeni iPhone 16 cihazlarını Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisinde satmasını, şirketin henüz yerel yatırım gereksinimlerini karşılamadığını söyleyerek engelledi.

Sanayi Bakanlığı 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 16'nın, yerel birim PT Apple Indonesia'nın ülkenin akıllı telefonlar için %40 yerel içerik gerekliliklerini yerine getirmemesi nedeniyle yurt içinde pazarlanamayacağını söyledi.

Bu durum, özellikle Çin'de talebin artmasıyla birlikte amiral gemisi ürününün sağlıklı satışlarının keyfini çıkaran Apple için bir engel teşkil ediyor. Endonezya 1 trilyon dolarlık bir ekonomi ve aktif cep telefonu sayısının 350 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Cep telefonu sayısı ülkenin 270 milyonluk nüfusundan çok daha fazla.

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Sanayi bakanlığı daha önce Apple'ın Endonezya'ya 1,7 trilyon rupiahlık taahhüdünün altında, sadece 1,5 trilyon rupiah (95 milyon $) yatırım yaptığını açıklamıştı. Apple yerel bir üretim tesisi kurmak yerine geliştirici akademileri inşa ediyor.

Bakanlık, şimdiye kadar yaklaşık 9.000 iPhone 16 ünitesinin Endonezya'ya girdiğini, bunların yolcular ve mürettebat tarafından elle taşındığını veya posta yoluyla teslim edildiğini söyledi. Bunların sadece kişisel kullanımına izin veriliyor ve ticareti yapılamıyor.